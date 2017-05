Ruim 25.000 euro voor eerste Utrechtse kattencafé via crowdfunding

Katfé, het eerste kattencafé van Utrecht is een feit. De crowdfunding had nog maar een paar uur te gaan, maar de beoogde 25.000 euro is ruim gehaald.

Jelmer en Stephanie gaan zich fulltime bezighouden met Katfé. © Angeliek de Jonge

Het was even spannend, volgens Jelmer, die samen met zijn vrouw Stephanie het kattencafé gaat starten. ,,Zeker omdat ze voor de crowdfunding nog maar weinig tijd over hadden. ,,Maar op het allerlaatste moment kregen we toch nog wat donateurs binnen. Dankzij social media en aandacht van de media.’’

Vakantie

Jelmer en Stephanie hebben, ondanks wat dipjes, altijd vertrouwen gehad in het slagen van hun plan.’’ Allebei hebben ze hun baan opgezegd en gaan ze zich fulltime bezig houden met Katfé. ,,Maar nu eerst even drie weken vakantie, even lekker helemaal niks’’, zegt Jelmer.

Na de vakantie wordt er gekeken naar verschillende huurmogelijkheden in en rondom het centrum en gaan ze samen met een deskundige kijken naar geschikte katten voor in het café. ,,Die halen we uit een asiel, het liefst één in de buurt. We hopen met Katfé die katten een fijn nieuw plekje te kunnen geven.’’