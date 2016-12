Ruim 80.000 euro opgehaald voor moskee Culemborg

De toekomstige moskee aan de Multatulilaan werd woensdagavond compleet door brand verwoest. Via Facebook wordt geprobeerd om zoveel mogelijk geld op te halen. De livestream van de initiatiefnemers wordt om 14.30 uur hervat.



Het initiatief gaat uit van de Moskee Essalam in Rotterdam, Stichting as-Soennah in Den Haag, De Blauwe moskee in Amsterdam, De Middenweg in Rotterdam, El-Oumma moskee in Amsterdam, Moskee Omar Al Faruq in Utrecht en Moskee Ibrahim in Maassluis.



Onderzoek

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de verwoestende brand in het voormalige zwembad aan de Multatulilaan. De politie doet onderzoek naar brandstichting. Afgelopen zomer ging de gemeenteraad ermee akkoord dat de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg het gebouw mocht kopen voor 410.000 euro. De huidige moskee is nu nog gevestigd aan de Ridderstraat.