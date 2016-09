Ruimte voor fiets op nieuw station

Het station gaat de komende jaren drastisch op de schop. De NS bouwt er een spliksplinternieuwe en energieneutrale parkeergarage, waar 600 auto's in kunnen. Wie zijn auto daar stalt en met de trein verder reist gaat 3,50 euro per dag betalen. Primeur Dat is een primeur voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar betaald parkeren een onbekend fenomeen was. Wethouder Henk Veldhuizen vindt het verdedigbaar dat de NS parkeergeld vraagt. ,,Het wordt een prachtige garage, waar je auto veilig staat.'' De nieuwe P+R met vijf parkeerdekken moet, zoals de plannen er nu voor staan, eind 2017 klaar zijn. Het nieuwe station, waarvoor gisteren officieel het startsein is gegeven, moet over vier jaar klaar zijn. De eerste schop gaat maart 2017 de grond in. Het aantal sporen gaat van drie naar vier. Nu rijden er nog 18 treinen per uur; dat worden er 26. Dankzij een tunnel onder het spoor is het frequente wachten voor de spoorbomen voorbij. Naast een P+R voor 600 auto's komt er onder het station ook een nieuwe fietsenstalling met 3000 plaatsen. Wie zijn tweewieler hier kwijt wil, checkt in met zijn ov-chipkaart. De eerste 24

Grote bouwput

Het hele gebied rond het huidige station Driebergen-Zeist wordt de komende jaren een grote bouwput. Met de daarbij onvermijdelijke overlast voor de reizigers, weggebruikers, bedrijven en ook voor de omwonenden.



Welke hinder zij precies gaan ervaren, konden NS en ProRail gisteren nog niet vertellen. Dat is pas begin volgend jaar bekend. Wel is nu al duidelijk dat er niet geheid gaat worden. De benodigde damwanden worden in de grond gedrukt en geboord. De bouw is via een webcam 24 uur te volgen.



Voor een paar bewoners van de Odijkerweg heeft het nieuwe station ingrijpende gevolgen. Omdat de Stationsweg wordt verlegd, wordt het in ieder gevaal voor een van hen over een paar jaar veel lastiger om de inrit van de woning af te rijden. ,,Ik ben hier al 2,5 jaar over bezig,'' vertelt een vrouw, die niet met haar naam in de krant wil.



Overschrijding

Begin deze week werd bekend dat het project tien miljoen duurder wordt dan gedacht. Volgens wethouder Veldhuizen zijn de meerkosten goed te verklaren en vallen ze binnen het budget dat voor de 200 miljoen kostende verbouwing en herinrichting van het stationsgebied beschikbaar is.



De Zeister wethouder Sander Jansen zei gisteren wel verrast te zijn over de 'vroegtijdigheid' van het memo hierover van zijn collega Veldhuizen. ,,In november gaan we erover praten.''