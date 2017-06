Runensteen op Domplein moet plaatsmaken voor Jan van Nassau

De runensteen, een kopie van een bekende runensteen uit Denemarken die in de jaren ’30 aan de Universiteit Utrecht is geschonken, moet daarvoor wijken. De Universiteit Utrecht heeft de steen nu overgedragen aan de gemeente, die er een nieuwe plek voor gaat zoeken. Op het Domplein of ergens anders, is nog de vraag. ,,Of er is misschien een andere partij die de steen in beheer wil nemen’’, oppert een woordvoerder nog.