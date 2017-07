Rustige straat in Doorn plots toneel van strijd in criminele wereld

De normaal rustige Gezichtslaan in Doorn is het toneel geworden van een conflict in de criminele wereld. Nadat er eerst een explosief aan een woning werd gehangen werd die woning later met een automatisch wapen onder vuur genomen. De bewoners zijn naar Marokko gevlucht.

De incidenten vonden de afgelopen weken plaats. Naar nu blijkt, is de eigenaar van de woning de 54-jarige uit Marokko afkomstige Mohamed H. Hij woonde daar samen met zijn vrouw en twee dochters. De man wordt gezien als een van de grootste hasjsmokkelaars in de recente geschiedenis. Hij maakte samen met twee anderen deel uit van een criminele organisatie die jarenlang extreem grote hoeveelheden hasj vanuit Marokko en Spanje naar Nederland vervoerde.

In een loods in Austerlitz verborg het trio de hasj in ladingen goedkope groenten, aardappelen en rode pepers. Van daaruit ging de hasj naar onder meer Denemarken, Duitsland, Frankrijk, en Engeland. Het ging in totaal om 24.000 kilo hasj, verdeeld over 10.000 transporten tussen 1997 en 2001.

440 kilo hasj

De politie heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de bende, onder de symbolische naam Pyramide. Toen de politie de loods op het spoor kwam vanwaaruit de hasj werd vervoerd, trof zij daarin een verborgen ruimte aan onder een tapijt. Daar werd nog eens 440 kilo hasj gevonden. De drie verdachten werden veroordeeld tot 3,5 jaar cel en moesten in 2006 drie miljoen euro per persoon terugbetalen aan de overheid. Volgens justitie was dat destijds het hoogste bedrag dat ooit werd teruggevorderd van criminelen.

Nadat er begin juni van dit jaar een explosief bij de woning werd achtergelaten, werd die eind juni onder vuur genomen met een automatisch vuurwapen. Burgemeester Naafs liet al eerder camera’s ophangen, maar kondigde na overleg met politie en justitie aan de woning dicht te laten timmeren. ,,Dat doe ik om de veiligheid van de bewoners van Doorn te waarborgen. De sluiting is in elk geval voor acht weken. Wat er na die periode gebeurt, moeten we nog zien.” Ook zijn er gebiedsverboden uitgedeeld aan de bewoners. Over de achtergrond van de aanslagen wil Naafs niet speculeren. ,,Maar er gaat in elk geval een signaal van uit dat niet pluis is.”

