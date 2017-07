Ruzie over bitterballen en vegahapjes in de Utrechtse politiek

Donderdag praten de fracties voor de de derde, en vermoedelijk laatste, keer over de vraag of 50 procent van de borrelhapjes bij de gemeente vleesloos moet zijn.

Kansloos

En daarmee haalde de motie, of het ‘achterlijke voorstel’ in de woorden van de VVD, toch nog de eindstreep. De liberalen voelen zich hiermee in hun vrijheid aangetast, want 'iedereen moet toch zelf weten of hij of zij een bitterbal eet'. De VVD komt donderdag met een tegenvoorstel, die het eerdere besluit weer terugdraait.