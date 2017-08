Saamhorigheid, bier en polonaise in de Lange Roozendaal

Vanaf de Oudegracht is de luide muziek van het buurtfeest al te horen. In de Kockstraat hebben de bewoners van de Zeven Steegjes de partytenten voor hun huis geplaatst en de straat versierd. Het hele weekeinde staat in het teken van de wijk. Al 72 jaar wordt het feest generatie op generatie georganiseerd.

,,Zoiets zie je niet vaak meer'', begint Martin van Geelen, terwijl hij zijn huis inloopt om zijn gasten van een drankje te voorzien. Hij woont al twintig jaar in de wijk en heeft nog geen feest overgeslagen. ,,Ik denk dat er maar weinig plekken in Utrecht zijn waar de buurt nog zo hecht is. Natuurlijk is het wel iets minder dan vroeger, omdat het te duur is voor de jongere generatie om hier te komen wonen.''



Een buurtbewoner schuift aan bij de tafel van Martin en zet een bak chips neer naast de andere lekkernijen die op tafel staan. ,,Dat is wel de regel'', zegt Martin lachend. ,,Als je erbij komt zitten, moet je ook wat lekkers meenemen.''

De dansvloer blijft akelig leeg. Een enkeling sleurt een vrouwelijke voorbijganger mee om te swingen, maar echt los gaat het niet. ,,Dat komt later op de avond wel. Daar ben ik zeker van. Zo gaat het al 72 jaar. Als er wat meer gedronken is, wordt iedereen wat losser. Er komt ook nog een artiest optreden, dus dan staat het vaak wel vol met dansende mensen'', vertelt organisator Debbie Weijers.

Wat: buurtfeest van Buurtvereniging Margriet Waarom: ,,Om te vieren dat we zo'n hechte wijk zijn natuurlijk, aldus Debbie Weijers. Gasten: 155. Favoriete nummer: alle Nederlandse meezingers. Beste plekje: mensen kijken en kletsen onder de partytent. Hoogtepunt: het verrassingsoptreden waarbij de voeten van de vloer moeten gaan Geheime regel: altijd iets lekkers meenemen als je bij een ander gaat zitten. Onder een andere partytent die versierd is met lichtjes en slingers zit José van Dijk. Ze komt wel uit de wijk, maar woont er al jaren niet meer. Echt missen doet ze het niet, maar op deze momenten vindt ze het fijn om er weer te zijn. ,,Ik vind het geweldig om hier weer te zijn. Het is altijd zo gezellig met de mensen onder elkaar.'' Een rondje lopen om te zien of er nog bekenden zijn, doet ze niet. ,,Ik heb het gevoel dat ik niet zo veel mensen van toen zal treffen, dus ik blijf lekker voor de deur zitten en wacht wel wie er naar mij toe komt.''

Eén familie

,,Eigenlijk zijn we allemaal familie'', roept Jeffrey Nelemans. Hij omarmt twee andere buurtbewoners. ,,Ik ben met een collega meegekomen en kom hier ineens een voetbalmaatje tegen. De wereld is zo klein.'' Tijdens zijn verhaal kan hij niet stil blijven staan. Af en toe pauzeert hij zijn verhaal om mee te schreeuwen met de songtekst van Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.

,,Alles kan hier en niks is te gek. Ik heb net al met een paar maten van me door de straat gekoprold. Ik wil hier niet weg.''

Wat dieper de straat in zit Ilona Loffeld te kletsen. ,,Ik kom niet uit de wijk, maar familie van me wel. Mijn neef vroeg of ik erbij wilde zijn en daar heb ik geen spijt van.''