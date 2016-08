Salafisme: vroom leven met de profeet als rolmodel

Hoe is het salafisme in Overvecht terechtgekomen?

In Overvecht zijn twee grote salafistische netwerken actief. Daarvan is alFitrah het bekendste. De moskee van imam Suhayb Salam predikt sinds 2008 vanuit Utrecht het salafisme en is enkele jaren geleden neergestreken in een voormalig en slecht onderhouden roc-schoolpand aan de Pahud de Mortangesdreef.



De moskee van Salam is al enkele keren in het nieuws gekomen. Zo zou Salam de kinderen die er lessen volgen opvoeden vanuit een afkeer van de westerse samenleving. De gemeente Utrecht laat de pedagogische effecten van de lessen op kinderen inmiddels onderzoeken. Bovendien onderhoudt de moskee, zo onthulde deze krant, nauwe banden met dubieuze liefdadigheidsinstellingen. Een van die instellingen staat op de Amerikaanse sanctielijst vanwege het verlenen van financiële en materiële steun aan terreurgroep al-Quaeda.



Stichting Moslim Jongeren

Behalve alFitrah is er het veel minder bekende SMJ. Dat staat voor Stichting Moslim Jongeren. Deze stichting is onder jongeren in Overvecht veel populairder dan alFitrah.



SMJ bestaat sinds 2005 en heeft een klein pand aan de Orinocodreef als thuisbasis. SMJ organiseert net als alFitrah bijeenkomsten waar over het geloof wordt gepraat. SMJ richt zich meer dan alFitrah op jongeren en is daardoor aantrekkelijker voor jongeren.



Ook speelt SMJ meer in op de actualiteit. In maart van dit jaar kwam een aantal Marokkaanse leden van de 'Audibende' om het leven. SMJ organiseerde meteen een thema-avond over de gevaren van criminaliteit.



,,Dat heeft impact gehad op de gehele gemeenschap. Wat voor boodschap kunnen we onze jongeren meegeven? Welke leringen kunnen wij trekken als we onze jonge vrienden zien heengaan?" stond er op de uitnodigende poster die verspreid werd via Facebook en Whatsapp. De avond in het Zimihc Theater was drukbezocht. De boodschap van die avond was duidelijk: blijf op het pad van de orthodoxe islam, want dat is het enige juiste pad.