Samen met honden Indy en Faye op weg naar Boekarest

Niet de hele route, die via Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië richting Roemenië gaat, kan ze met de hulp van Google Maps wandelen. ,,Sommige stukjes zijn te gevaarlijk, zoals in de Karpaten, een onbegaanbaar gebergte in Roemenië. Dan gaan we met de auto. Verder moeten we het per dag bekijken. Als het nodig is, pakken we de bus’’, zegt de Culemborgse die twee maanden onbetaald verlof heeft opgenomen bij haar werkgever, postbedrijf Intrapost in Den Bosch.



Met het geld hoopt de stichting ook 2017 honden te steriliseren. Iets dat hard nodig is omdat Roemeense zwerfhonden een erbarmelijk bestaan leiden. ,,Het is met geen pen te beschrijven. Een hondenasiel in Roemenië bestaat uit een veldje met een paar hokken waar een hek omheen staat. Daar verblijven honderden honden bij dertig graden vorst en vijftig graden in de felle zon. Honden zijn ziek en hebben honger. Na een paar weken worden de dieren afgeslacht: de keel wordt doorgeknipt of ze worden tegen een muur doodgegooid’’, licht Dubbeldam toe.