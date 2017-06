Saneringsplan voor vervuilde grond onder stomerij Slotlaan in Zeist

Deze chemische wasserij staat al jaren op de lijst van meest vervuilde stukjes grond in de provincie. De bodem is verontreinigd met het schadelijke reinigingsmiddel perchloorethyleen (PER).

Dit middel werd een paar jaar geleden ook al aangetroffen aan de Acacialaan in Doorn, op de plek waar stomerij Van Boordt was gevestigd. Ook hier wordt de grond gesaneerd. Stomerijen gebruikten en gebruiken al jaren PER om kleding te ontvetten.

Failliet

Dat de grond onder zijn stomerij aan de Slotlaan is vervuild, is geen verrassing voor eigenaar Van Beest. De verontreiniging ontstond nadat in 1980 40 liter van het reinigingsmiddel uit zijn machine in de bodem was gelekt. Nadien heeft Van Beest jaren in de onzekerheid gezeten over het voortbestaan van zijn zaak, vertelt hij. Lang was niet duidelijk wat de sanering moest gaan kosten en, belangrijker nog, wie dat dan moest betalen.

In het algemeen geldt: de vervuiler betaalt. Dat zou, aldus Van Beest, betekenen dat hij wellicht failliet zou worden verklaard en dat er een einde komt aan een familiebedrijf. ,,Mijn vader is hier aan de Slotlaan in 1962 begonnen. Toen nog in het pand waar nu C&A zit.’’ Sinds 1978 heeft Geertjan de zaak overgenomen. Eerst met zijn broer, later alleen. Zijn broer runde twee stomerijen aan de Kardinaal de Jonghweg in Utrecht.

Saneringskosten

Over de verdeling van de saneringskosten is inmiddels overeenstemming bereikt. Van Beest en de overheid (in de vorm van subsidies) betalen beiden een deel. Het bedrijf Bosatex heeft een plan opgesteld hoe de bodemverontreiniging aangepakt moet worden: het grondwater wordt schoongemaakt. Hiervoor worden op 26 juni twee containers met apparatuur achter de stomerij geplaatst. De containers worden vanaf de Slotlaan over de wasserij heengetild.

Van Beest: ,,In de container komt een pomp te staan die dag en nacht het vervuilde grondwater oppompt en injecteert met een vloeistof die het water schoonmaakt.’’ Deze pomp draait vanaf 1 september twee tot drie jaar lang. Hierna wordt het grondwater op de plek van de vervuiling nog jaren gecontroleerd.