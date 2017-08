Sarah G. zette verboden behandelingen in Kockengen voort na vervolging

De 58-jarige Sarah G. heeft na haar veroordeling in 2014 voor een sterfgeval na behandeling met ibogaïne haar praktijk voortgezet vanuit een andere locatie in Kockengen. Ondernemers aan de Industrieweg zagen haar al snel mensen ontvangen in een chalet op het bedrijventerrein. Daar werd op 2 februari een 49-jarige Zweedse in slechte toestand opgehaald met een ambulance. Ze overleed korte tijd later.