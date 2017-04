Scepsis over waarschuwing voor kinderen op Bornia

De speelwaarschuwing voor kinderen bij landgoed Bornia in Driebergen is met scepsis ontvangen. Meerdere waarschuwingsborden zijn beschreven door wandelaars die erop wijzen hoe lang het terrein daar al vervuild is.

Een van de bekladde borden op landoed Bornia. © Foto AD

,,Dit weten jullie al 20 jaar.... Beetje laat deze waarschuwing”, heeft iemand op één van de knalgroene waarschuwingsborden gestift. Even verderop in potlood: ‘na 25 jaar?’ met grote strepen onder het getal om dat extra te benadrukken.

De borden staan sinds enkele weken op landgoed Bornia om bezoekers te waarschuwen voor het lood in de grond. Tussen 1959 en 1995 schoten leden van kleiduivenschietvereniging De Vliegende Schotel er de ene na de andere kleiduif uit de lucht. ,,Gebleken is dat de achtergebleven kogeltjes van de kleiduivenschietvereniging de bodem met lood hebben verontreinigd”, vertelt het bord. Wandelaars met jonge kinderen worden gewaarschuwd hun kroost niet alleen te laten spelen om te voorkomen dat ze grond binnenkrijgen.

Uit recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt lood namelijk schadelijker dan gedacht. Vooral kinderen van 0 tot 6 jaar zijn extra gevoelig. Hun leervermogen kan worden aangetast en het kan leiden tot verlies van enkele IQ-punten.

Deze zonnige zondagmiddag, met veel wandelaars en mountainbikers op de been, zijn die kinderen echter meer geïnteresseerd in de schaapskooi van het naastgelegen landgoed Heidestein. Het open stuk bos op Bornia waar vroeger de schotels door de lucht vlogen, is vrijwel verlaten. De kleiduifschutters hebben er wel hun sporen achter gelaten. De lood is onzichtbaar, maar de grond ligt nog bezaaid met kleine oranje scherven van kapot geschoten kleiduiven.

,,Oh, ik schrok even. Ik dacht even dat het vennetje er ook bij hoorde. Daar spelen ze wel veel, in het water en in het zand”, reageert Susanne Goossens uit Driebergen op het nieuws. Ze is met haar twee kinderen (4 en 6) ook nu op weg naar dat vennetje. Maar nee, hier bij het vervuilde terrein hebben ze, gelukkig, nog nooit gespeeld.