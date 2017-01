Schaatsen in de regio kan in Doorn en Culemborg

De ijsbaan van de Doornse IJsclub is vandaag vanaf 08:00 geopend. IJsmeester Theo Schippers was gisteren al positief gestemd over de kansen voor vandaag. "Ik denk dat het gaat lukken als we een graadje of 5 vorst krijgen." Ook in Culemborg kan geschaatst worden.