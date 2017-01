Schaatsers actief op Leersumse Veld en Henschotermeer

Ook op andere plaatsen trekken schaatsers hun baantjes. Dat kan op de meeste plaatsen ook waar gisteren werd geschaatst. De meeste ijsbanen blijven dicht. Alleen die van Lopik is om 14 uur open gegaan.



Omdat er geen grote aantallen mensen meer aan het schaatsen zijn, kan op meerdere plassen en sloten geschaatst worden. Zo had het Henschotermeer bij Woudenberg zondag op het hoogtepunt 2000 mensen op het ijs, maar dat zou vandaag niet meer verantwoord zijn. Beheerder Wolbertie Ruiter van het Henschotermeer mat vanmorgen een ijsdikte van gemiddeld zeven centimeter. Dan is schaatsen mogelijk. ,,Voor de grote massa is tien centimeter nodig’’, zegt Ruiter. ,,Dan is het veilig. Zondag waren er hier 2000 mensen. Dat zou vandaag niet meer gaan. Gemiddeld is het hier in het midden 1.90 meter diep met uitschieters naar 2.10, 2.20 meter.’’