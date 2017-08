Schalkwijk gewaarschuwd voor inbrekers

Een imker raakte onlangs zijn honingvoorraad kwijt, er waren verschillende woninginbraken en bronzen beelden werden vernield of gestolen. Zo werd het stiertje op het grasveld bij de Kloostergaarde begin juli gestolen.

Een waarschuwingsbord dat de gemeente Houten in eerste instantie plaatste bij de spoorwegovergang aan het begin van het dorp aan de Jonkheer Ramweg, circuleert door de gemeente. Het wordt neergezet op plekken waar op dat moment veel wordt ingebroken.

Op aanwijzing van de politie is het bord nu in Schalkwijk neergezet. Cijfers over het aantal inbraken deze zomer zijn nog niet bekend.