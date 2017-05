Schalkwijkse polder vult zich met water na oorverdovend kanonschot

Het inundatiegebied Blokland werd hiermee officieel geopend. Het gebied is de vrucht van intensieve samenwerking tussen de gemeente Houten en waterschap De Stichtse Rijnlanden. Toen het kanonschot eenmaal was gelost, en iedereen was bekomen van de schrik, werd de stuw geopend en steeg het waterpeil in de uitgegraven polder langzaam met ongeveer een halve meter.

Droge voeten



De betrokkenheid van het waterschap heeft alles te maken met maatregelen die nodig zijn om ook in de toekomst droge voeten te houden. Tien jaar geleden stond half Schalkwijk letterlijk onder water tijdens hevige regen- en onweersbuien. De afwatering bleek daartegen niet opgewassen. Voor het schap dient de polder nu als broodnodige, extra waterberging. Hier kan totaal 23.000 kubieke meter overtollig water worden opgeslagen, zodat in tijden van hevige stortregens en plensbuien de Schalkwijkers niet nóg eens tot aan hun enkels in het water komen te staan.

Volledig scherm Schalkwijk Opening waterbergings/inundatiegebied Blokhoven. © William Hoogteyling

Voor de gemeente Houten is de polder een volgende manier om de geschiedenis van de Hollandse Waterlinie zichtbaar te maken. Er staan al verschillende (voorheen militaire) forten en andere verdedigingswerken in de gemeente die worden opgeknapt en een tweede leven krijgen. Fort Honswijk aan de Lek, één van de kroonjuwelen van de linie, is daarvan een sprekend voorbeeld. Hier worden steeds vaker culturele evenementen georganiseerd, nadat de poort tientallen jaren stijf op slot zat. Maar nergens nog, sprak een trotse wethouder Herman Geerdes van Houten, was tot nu toe het principe van inundatie met eigen ogen te aanschouwen: het onder water zetten van gebieden om zodoende de vijand te stoppen.

De polder Blokland is twee keer daadwerkelijk onder water gezet. De eerste keer door het Nederlandse leger in de meidagen van 1940, toen de Duitsers oprukten. En een tweede keer aan het einde van die oorlog. Toen waren het op hun beurt de Duitsers, die de polder onder water zetten om de geallieerden te dwarsbomen.

Kano aanleggen

Het inundatiegebied Blokland is ingericht als een bezoekerslocatie. Er zijn wandelpaden, zitbankjes, en er zijn informatiepanelen geplaatst. Straks kan hier ook de kano worden aangelegd. In het water staat het kunstwerk Het Geheim van Man en Paard, gemaakt door de Schalkwijkse kunstenaars Willy Kruijssen en Christel van Vliet. Het verbeeldt de iconen van de Hollandse Waterlinie: ‘De soldaat, die waakt over nood-zuid-oost-west; het paard, dat ontkomt naar het oosten; en de kracht van water’.

Vroeger werd water gebruikt als middel in de strijd, tegenwoordig moet de strijd tegen overtollig water worden geïntensiveerd. ,,Die twee dingen vloeien hier in Blokland mooi met elkaar samen,’’ aldus Geerdes. Overigens wordt de polder slechts enkele malen per jaar onder water gezet, bij wijze van demonstratie. De rest van het jaar doet het gebied vooral dienst voor de waterberging.