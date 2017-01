Scheepjeshof Veenendaal krijgt een indoor markt

De Scheepjeshof winkelpassage in het Veenendaalse centrum krijgt een indoor markt. Die is bedoeld voor beginnende ondernemers en gaat elke zaterdag open op de nu nog leegstaande eerste verdieping van de Scheepjeshof.

Het is een initiatief van Marktcentrum De Blauw Kous van Tom de Kievid, adviseur van de winkeliersvereniging van de passage. „Het is vooral bedoeld voor beginnende ondernemers voor wie de markt of een ruimte huren nog te duur is”, aldus De Kievid.

„Wij zorgen voor de kramen, waarbij we wel uitgaan van slechts twee deelnemers per branche. Zodat je voorkomt dat je bijvoorbeeld vier bloemisten krijgt. We willen graag een veelzijdig aanbod. En mochten er succesvolle ondernemers tussen zitten, dan zouden ze eventueel door kunnen stromen naar een ruimte in De Scheepjeshof.”

Veertig kramen

Er komen veertig kramen, op de openingsdag op 4 februari zijn er onder andere verkopers van kaas, noten, bloemen en zijdebloemen. „Als het goed loopt, is er nog de mogelijkheid om ook op de vrijdag open te gaan.”

André de Koning, voorzitter van de winkeliersvereniging van de Scheepjeshof, is erg blij met het initiatief. „Het is een mooi concept. Op de markt buiten loop je vaak door weer en wind, hier is het overdekt. En je vult er een van de nog lege plekken mee.”

Bedenkingen

Of de marktkooplieden in Veenendaal hier blij mee zijn, is de vraag. Marktmeester Ton Smeitink van Veenendaal kan zich voorstellen dat sommige kooplieden daar bedenkingen bij hebben.

„Voor mij komt dit als een verrassing. Op zaterdag is ook de markt in het centrum van Veenendaal, dit kan concurrentie zijn.” Hans Middelhoven laat echter als woordvoerder van de Veenendaalse marktkooplieden weten niet direct een concurrent te zien in het initiatief.