Scherm met toespraken nog geen publiekstrekker

De één is 25 jaar faculteitsdirecteur geweest en de ander twintig jaar onderwijswetenschapper. De twee gepensioneerde oud-medewerkers waren vandaag de enigen die speciaal voor de opening van het academisch jaar van de Universiteit Utrecht naar het Domplein kwamen. Daar stond dit jaar voor het eerst een groot scherm waarop de toespraken die horen bij de opening van een academisch jaar, via een live-verbinding met de binnenkant van de kerk te zien waren.



Bestuursvoorzitter Marjan Oudeman presenteerde daar het strategisch plan dat de universiteit gezond en wel naar 2025 moet loodsen. Na haar sprak staatssecretaris Sander Dekker, over de splitsing in de samenleving tussen hen die weten, en hen die níet weten, en de gevaren daarvan.



De toespraak

,,Een heel mooi verhaal'', vond Wim Dirksen uit Driebergen. Vijfentwintig jaar lang was hij faculteitsdirecteur. Eerst bij Sociale Wetenschappen, de laatste vijf jaar bij Diergeneeskunde. ,,Ik zat meestal ín de kerk. Nu kijk ik hierbuiten. Ik wilde horen wat Sander Dekker te zeggen had. Een mooi verhaal, moet ik zeggen. Ik had eigenlijk niet zoveel fiducie in die man, maar dit deed hij goed.''