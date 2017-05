Scholen stoppen met schoolzwemmen na dood Salam

Volgens een brief aan de raadscommissie heeft gemiddeld 94 procent van de kinderen in Utrecht in groep 7 van het basisonderwijs minimaal één zwemdiploma behaald. In de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern, Noordoost en Oost ligt dat percentage rond de 99 procent.

Percentages omhoog

In Overvecht is dit 81, Noordwest 89, Zuidwest 91 en Zuid 92 procent. Deze percentages wil de stad graag omhoog hebben. Daarom is besloten om met de scholen in deze wijken in gesprek te gaan. Dit heeft ertoe geleid dat een paar scholen komend schooljaar wel weer het schoolzwemmen gaan invoeren. Twee scholen starten (naar verwachting) na de herfst- of kerstvakantie. Met drie scholen is Utrecht in gesprek over aanbod in het schooljaar 2018-2019, aldus de brief aan de raadscommissie.