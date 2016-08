Scholen weren vrouw in nikab

Gemengde klas

Op een andere school deed zich twee weken geleden een vergelijkbaar incident voor. De ouders wilden hun vierjarig kind inschrijven op één van de vier locaties van OBS Overvecht. De vrouw kwam in nikab naar school. Haar man gaf bovendien te kennen dat hij niet wilde dat zijn kind in een gemengde klas terecht zou komen.



,,Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Gezichtsbedekkende kleding is in de school echter niet toegestaan, want voor het onderwijs is het belangrijk dat we elkaars gezicht kunnen zien", aldus directeur Marije Wassenaar. Zij benadrukt dat ze in gesprek blijft met de ouders van het kind.