Scholieren brengen voor Rode Kruis rampgebieden Azië in kaart

Gijs (17) vindt het wel prima om nog niet meteen met zijn neus in de boeken te moeten duiken. ,,Het is een fijn begin van het nieuwe schooljaar. Ik vind het wel interessant, vooral omdat het ook in het nieuws is en je kan er echt iemand mee helpen. En het is best simpel: het is alleen ingewikkeld om te kunnen zien wat een gebouw is of niet."



Het Rode Kruis is ondertussen blij met alle hulp. Tot nu toe hebben achthonderd Nederlanders meegeholpen om 141.000 gebouwen en 14.000 kilometer aan wegen in kaart te brengen. Woordvoerder Iris van Deinse: ,,We zijn bijna klaar met Nepal en hebben net de beelden van Bangladesh online gezet. Hierdoor weten we waar dichtbevolkte gebieden zijn, hoe we daar kunnen komen en waar open plekken zijn om met een helikopter te landen.''