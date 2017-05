Scholieren geven concert in Tivoli

Docente Maite van der Marel - die tevens artistiek coördinator van het project is - erkent dat sommige instrumenten wat lastig zijn. "Het uitgangspunt van de MuziekRoute is kinderen prikkelen in hun creativiteit en ze spelenderwijs kennis laten maken met muziek. We gaan er niet vanuit dat we kinderen de technische aspecten van een instrument uit kunnen leggen in twintig lessen."



Het project dat sinds 2011 door het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) georganiseerd wordt, heeft niet voor niets Overvecht als buurt gekozen. "Over het algemeen zien we dat kinderen in een achterstandswijk van huis uit weinig van muziek meekrijgen. In sommige gevallen mag het niet eens van het geloof." Dit terwijl het volgens Van der Marel een verbindende rol kan hebben. "Kinderen leren zo op een andere manier samenwerken en maken iets samen wat daarvoor niet bestond. Dat gevoel van eigenaarschap is heel goed voor hun zelfvertrouwen."