Schoonmakers Overvecht leven niet zeker door troep van balkons

Boete

De ChristenUnie stelt morgen vragen aan het college en wil dat bewoners die troep naar beneden gooien een boete krijgen of zelf de rotzooi op te ruimen. De partij maakt zich ook zorgen over bewoners die onder de flats gevaar lopen. ,,Niet alleen medewerkers van de gemeente lopen gevaar, ook de buurtbewoners lopen een risico'', stelt fractievoorzitter Maarten van Ooijen. ,,Ik vraag me af of de bewoners wel beseffen dat ze een risico lopen. Dat moeten we communiceren. We kunnen ze adviseren een route te kiezen die wat minder langs de flat loopt, maar er blijft een risico.''

In gesprek

Op dit moment loopt een proef bij een flat aan de Cleopatradreef in Overvecht. De flat is eigendom van woningcorporatie Mitros. ,,We gaan kijken of we dingen rond de flats kunnen verbeteren'', licht woordvoerder Eva Feijen toe. ,,We hebben met de gemeente een bedrijfje ingeschakeld dat de psychologie achter het dumpen van rommel probeert te duiden. Achter deze flat is een speeltuin en je moet er niet aan denken dat een kind wordt geraakt. Ook staan er auto's geparkeerd.''