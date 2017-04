Schoorsteenbrand in boerderij in Lopik

De brandweer werd gealarmeerd omdat er rook in de boerderij aan de Lopikerweg Oost stond. Omdat er een vermoeden bestond dat de brand was overgeslagen naar de kap, kwam de brandweer met extra materieel. Er waren een reddingsvoertuig en twee blusvoertuigen ter plekke, uit Lopik, IJsselstein en Benschop. Een politiehelikopter was ook in de buurt.



Maar na een half uur was de brand alweer onder controle. De brandweer hoeft alleen nog de schoorsteen te vegen.