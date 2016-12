Schorsingen en geldboete voor voetbalcub Odin

Ook is de hele club een jaar voorwaardelijk geschorst. Als er binnen die periode weer ongeregeldheden plaatsvinden, kan de hele club uitgesloten worden.



Op zaterdag 5 november werden twee spelers van Delta Sports 7 mishandeld door spelers van Odin 4 tijdens een wedstrijd tussen beide teams. De slachtoffers belandden in het ziekenhuis. De club haalde daarop zelf al het hele team uit competitie.



Schorsing

De KNVB deed dat vandaag ook officieel en legde vier spelers een schorsing op. Twee spelers zijn voor anderhalf jaar geschorst, één voetballer mag een jaar niet meer spelen en een vierde teamgenoot is voor vijf wedstrijden geschorst.



De club heeft de straf vandaag te horen gekregen, maar kent de motivatie van de KNVB erbij nog niet. Afhankelijk daarvan wordt besloten of Odin in beroep gaat.