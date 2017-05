Schoten op Krugerstraat, drie verdachten aangehouden

updateDe politie heeft vanochtend vroeg drie verdachten, een 32-jarige Utrechter, een 21-jarige Nieuwegeiner en een 55-jarige Amsterdammer, aangehouden, die op de Krugerstraat in Utrecht mogelijk betrokken waren bij een ripdeal waarbij ook is geschoten. Op het binnenterrein, waar het incident zich afspeelde, is een hennepplantage aangetroffen.

De politie kreeg rond kwart voor vier een melding dat getuigen schoten zouden hebben gehoord. Eenmaal ter plaatse troffen ze in de straat twee verdachten aan. Eén verdachte zette het bij het zien van de politie op een lopen. De tweede verdachte, de man uit Amsterdam, kon meteen worden aangehouden. De man wees de politie op de binnenplaats waar in een loods een hennepplantage werd gevonden. De politie zag aan de sporen dat daar inderdaad was geschoten.

Niet veel later kregen de agenten een melding dat getuigen twee mannen hadden zien rennen op de Fentener van Vlissingenkade. Agenten sloten hen in, maar de mannen probeerden alsnog te ontkomen via het water. Het bleken de Nieuwegeiner en de Utrechter te zijn. Mogelijk is ook nog een voorwerp in het water gegooid.

Het duo was nog niet aangehouden, of de politie kreeg een tweede melding van mannen in het water aan de Leidsekade. De politie zag nog wel aan de sporen dat er personen uit het water waren geklommen, maar konden die niet meer achterhalen.

Forensisch onderzoek

De binnenplaats met een groene toegangsdeur was vanochtend afgezet door de politie. Medewerkers van de afdeling forensische opsporing doen onderzoek en hebben enkele zakken met daarin sporen veiliggesteld. Ook werd een grijze bestelauto op een auto-transporter geladen voor onderzoek.

,,Schieten hier? Dit is zo'n keurige buurt", reageert een overbuurman. Zelf heeft hij niks gehoord van de mogelijke schietpartij in zijn straat. ,,Ik woon hier nu al dertien jaar. Hier is echt nog nooit iets gebeurd. Ik heb echt niets gehoord. Maar nou snurk ik ook behoorlijk, ha ha ha.''