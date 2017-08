Schreeuwen en high five tijdens Game of Thrones in CineMec

Maar het was beslist de moeite waard. Ze kunnen nog steeds niet bevatten wat ze net hebben gezien. Denise Grootendorst kijkt de serie in haar eentje. Hoewel. ,,Ik heb afgelopen keer een huisgenootje mee laten kijken. Komt ze later naar me toe: 'sjesus Den. Ik moet dit ook gaan kijken'. Ze was helemaal verkocht.''Wat het zo leuk maakt? Daar hoeven de twee meiden die in Utrecht bij Vodafoneziggo werken niet lang over na te denken. De geweldige, ruwe, fantasievolle wereld. De complotten, de intriges. Ingrediënten te over voor een heerlijk avondje televisie. ,,Wij bedenken hele complottheorieën over wat er zou kunnen gebeuren,'' vertelt De Vries. ,,En als we dan kijken zitten we vaak te schreeuwen of geven we elkaar midden in de aflevering een high five.''