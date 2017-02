Schrijfmachines in de verkoop

Vorig jaar ontwikkelde ik een verontrustende manie voor het verzamelen van schrijfmachines. Mijn vrouw zag dit met lede ogen aan. De strijd om de gitaren heeft ze ook al verloren. Ze doet niet meer moeilijk als ik opgetogen met de zoveelste instrumentkoffer aan kom zetten. Vroeger informeerde ze nog weleens kreunend hoeveel dit ding nu weer had gekost, of ik er daar niet al drie van had en wat er toch is gebeurd met het voornemen om bij elke nieuwe aanschaf ook weer minstens één gitaar weg te doen. Daar is ze voorbij. Het huwelijk is geven en nemen. Er bestaan ook echtparen die over en weer legervoertuigen, Steiff-teddyberen, oldtimers, Swarovskibeeldjes, speelgoedracebanen, Pierrots, slippertjes en Vespa's verzamelen. Niets is volmaakt. Zoals J.C. Bloem al dichtte: 'En dan: 't had zoveel erger kunnen zijn.'