'Er is alle reden om trots te zijn'

René de Kam was hoofdauteur van het in 2014 verschenen, lijvige De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad. Dat boek, met het gewicht van een vergulde statenbijbel in kalfslederen band, geldt sindsdien als standaardwerk over de Dom en zijn historie. De kleine geschiedenis is een boekje van aanzienlijk bescheidener omvang, dat straks voor 9 euro te koop ligt. En dat dus gelezen moet worden door dummies.

Wie moet zich aangesproken voelen?

,,Laat ik eerst zeggen dat niemand zich beledigd hoeft te voelen; een dummie is geen dommerik. Ik richt me tot iedereen die niks weet van de geschiedenis van Utrecht, of althans heel weinig. Maar die er onderhand meer van wil weten. Alles staat erin, in vogelvlucht. Van de prehistorie en de Romeinse tijd tot aan de verbouwing van Hoog Catharijne, de dood van Dick Bruna en de opening van het nieuwe station Utrecht CS.''

Zijn er dan nog dummies die niks van dit alles weten?

,,Het leuke is inderdaad, dat Utrecht en de geschiedenis van de stad enorm booming zijn. De laatste vijf, zes jaar is de aandacht ervoor enorm toegenomen. Ik merk dat ook bij lezingen voor de vereniging Oud-Utrecht. Tot de laatste stoel bezet. Ergens is het kwartje gevallen: wij hebben een schitterende, monumentale stad. Voortgebracht door een rijke historie. De Tourstart zal er ook aan hebben bijgedragen. We doen er alles aan om het verhaal van die stad zo breed mogelijk te vertellen. Het publiek dat luistert, blijft maar groeien. En wordt steeds jonger. Ergens moet je kunnen instappen en dan biedt dit werkje een prima kennismaking.''

Het was niet zijn idee het boekje te maken. Het kwam van de uitgever in Nederland van de 'Dummiereeks' BBNC in Amersfoort. René de Kam: ,,Het leek me gelijk erg leuk om te doen. We hebben hier ook zó veel kennis over de geschiedenis van de stad.''

De Kam werkt al twintig jaar in dienst van de gemeente Utrecht, op de afdeling Erfgoed. Te vinden in het oude stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat. De Kam heeft er een eigen bureautje op een afdeling dat staat volgepakt met archeologische vondsten, gedaan op onder meer het Domplein, in Hoograven en in Leidsche Rijn.

Ingepakt

,,Ik zit ingepakt tussen de ouwe zooi van de gewone Utrechters'', zegt hij liefdevol. Pakt een uit scherven aan elkaar gelijmde pispot uit de vitrinekast. Gekscherend: ,,Wie weet, heeft er ooit een middeleeuwer in gepiest! Of hier, deze glazen beker, ik zie voor me hoe een soldaat van kasteel Vredenburg zijn bier eruit gedronken heeft. Dat is toch mooi?''

De Kam zoekt naar de gedetailleerdste sporen in de onuitputtelijke bronnen van de Utrechtse historie. En probeert de geschiedenis zo accuraat en toegankelijk mogelijk door te vertellen. Via boeken, tentoonstellingen, lezingen, artikelen, publieksmanifestaties.

Het Domboek valt niet meer te overtreffen, lijkt me.

,,De Dom is wel belangrijk voor de Utrechters, ja. Dat hebben we gemerkt. 'Ons stadje, onze Dom.' Dat gevoel zit heel diep, in alle geledingen van de bevolking. Niet alleen aan de stadhuisbrug was er vraag naar het boek, ook bij de sigarenboer in Hoograven vlogen de exemplaren over de toonbank. Er moest al na een paar dagen een tweede druk komen. Toen hadden we al 2500 verkochte exemplaren.''

Heeft je dat verbaasd?

,,Nou, dat het zo'n bestseller zou worden, daar had niemand op gerekend. Wij wilden niet het zoveelste boekje maken over de Domtoren, dat had geen zin. We wilden hét boek over de Dom maken. Als zodanig wordt het kennelijk ook wel opgevat.''

Hoe kan het nou, dat Utrecht ineens zo booming is?

Volledig scherm Utrechts trots: de Dom. © Pim Ras Fotografie ,,Utrecht staat er gewoon ontzettend mooi bij. Daar heeft het alles mee te maken. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het hebben van zo'n historische binnenstad van groot belang is voor de aantrekkingskracht op toeristen. Dat hebben we nu eenmaal voor op Lelystad of Almere. Die prachtige, oude huizen, kerken en grachten, die doen wat. Daar kun je wat mee. Die nodigen uit. Die maken nieuwsgierig. Ook voor de Utrechters zelf.''

Over zichzelf: ,,Hoe meer ik van Utrecht te weten kom, des te meer besef ik hoe weinig ik ervan weet.''

Over zijn rol, toch ook: ,,Als je de stad mag vertellen waaraan zijn rijkdom is ontsproten, dan wakker je daarmee de trots aan. En op alles waarop je trots bent, ben je zuinig. Dat houd je netjes. Utrecht is een parel die nu pas écht glimt. En daar komen weer nieuwe groepen op af.''

Weetjes

Groepen lezers, ook. Voor De kleine geschiedenis van Utrecht voor dummies bijvoorbeeld. Vol feitjes, weetjes en essentiële data. In toegankelijke taal geschreven. Met de tien belangrijkste historische plekken in één hoofdstuk uitgeserveerd: Domplein, Oudegracht, Pieterskerk, Paushuize, stadhuis en omgeving, Castellum Hoge Woerd, Rietveld Schröderhuis, Cereolfabriek en Lombok, het Utrecht Science Park, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Volledig scherm Paushuize, één van de belangrijkste historische plekken. © Jeroen Jumelet

Heb je zelf voorkeur voor een tijdperk?

,,De middeleeuwen, toen Utrecht de big city van de noordelijke Nederlanden was. Ik ben zelf Amsterdammer, maar Amsterdam wordt pas echt interessant in de Gouden Eeuw.''

Het Dummiesboek heeft een soort eind-goed-al-goedeinde: na alles wat er is gebeurd, zijn we tenslotte een bruisende, economisch en toeristisch voortvarende, moderne stad aan de voet van de Dom geworden en vieren we in 2022 dat we 900 jaar stad zijn.

Volledig scherm Het Rietveld Schröderhuis is een belangrijke toeristische trekker. © Jos Poulissen

,,En hopelijk nog heel veel langer'', zo luidt de laatste zin. Klopt. Maar het vervolgverhaal moet door toekomstige historici worden verteld. Voor nu is er gewoon alle reden om trots te zijn en te genieten van de stad. Utrecht staat in bloei. Als ik erdoorheen wandel en om me heen kijk, dan word ik daar blij van.''

Het eerste exemplaar van Utrecht voor dummies wordt vrijdag om 16.00 uur bij Broese Boekverkopers aan de Stadhuisbrug 5 overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen.