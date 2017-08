Schrik zit er goed in na derde autobrand in Zeist

Abderrahim Lagraoui staat op de galerij van de flat aan de Prinses Margrietlaan in Zeist met buurvrouw Annemiek Verstappen te praten. Ze hebben het over de autobrand donderdagochtend in alle vroegte. Die brand verwoestte de bestelbus van Lagraoui. Als zzp’er in de schoonmaak is hij nu enorm onthand. Niet alleen is hij zijn bus met alle schoonmaakspullen kwijt, ook al zijn documenten zijn door de brand in rook opgegaan. Werken en dus geld verdienen is even lastig nu.

Het is rond vier uur als Toon, de zoon van Annemiek Verstappen, geluid hoort in het trappenhuis. Hij hoort ook dat er iets wordt weggegooid in een van de afvalcontainers. Een vreemde handeling zo midden in de nacht. Hij weet dan nog niet dat de bestelbus van Lagraoui brandt. Als Annemiek Verstappen naar buiten kijkt, staat de auto al in lichterlaaie. Ze pakt onmiddellijk de telefoon en belt de brandweer. Voor de derde keer in nog geen twee maanden tijd staat er een auto in lichterlaaie aan de Prins Margrietlaan.

Snel ingrijpen

De auto staat tegen de bosrand van landgoed Heidestein. De hoog oplaaiende vlammen likken gretig aan de kurkdroge bomen. De brandweer kan door snel ingrijpen waarschijnlijk een bosbrand voorkomen. Lagraoui knikt wat afwezig als een tweede buurvrouw hem een hart onder de riem wil steken. Hij heeft net de agenten uitgezwaaid die hem het proces-verbaal hebben overhandigd. Op de achtergrond hoor je de agenten een verdieping hoger bij de bovenburen aanbellen. Of ze nog iets gehoord of gezien hebben rond vier uur. De politie pakt de autobrand serieus op.

Volledig scherm De resten van een uitgebrande bestelbus aan de Prinses Margrietlaan. © Jeroen Jumelet

Lagraoui, vader van drie kleine kinderen, weet niet goed wat hij nu als eerste moet doen. Naar het gemeentehuis om een nieuw rijbewijs aan te vragen? ,,Of naar het consulaat voor mijn identiteitspapieren? Of toch eerst naar de bank om de rekeningen te blokkeren? Ik moet het vandaag allemaal doen. En ik móet wel gaan werken. Anders komt er geen geld binnen. Hoe? Ik bel mijn opdrachtgever wel of ik met iemand kan meerijden.’’

Camerabewaking

Het is inmiddels de derde auto die op de Margrietlaan in vlammen is opgegaan in zes weken tijd. Voor Verstappen reden om donderdagochtend meteen contact op te nemen met de gemeente of er niet zoiets als camerabewaking kan komen. ,,Over vijf dagen krijg ik een reactie. Ik ben er wel erg onrustig door geworden’’, vertelt Verstappen. ,,Ik slaap erg slecht. Mijn auto staat daar ook.’’ Het plaatsen van mobiele camera’s is niet bij voorbaat kansloos. In de Zeister Bloemenbuurt was ook een tijdlang een pyromaan actief. Er gingen toen ook diverse auto’s in vlammen op. In die wijk werden uiteindelijk ook camera’s geplaatst.

De auto van Dominique Schotman ging in de nacht van 8 op 9 juli in vlammen op. ,,De mijne stond op precies dezelfde plek. Heel bizar. Mijn moeder maakte me wakker. Op dat moment belde de politie ook al aan. Ik zag de brandweer nog bij de auto staan. De brand was toen al geblust.’’ Volgens Schotman was 100 procent zeker dat de brand was aangestoken. ,,Ik had al mijn spaarcenten in de auto zitten. Gelukkig heb ik nog een goed bedrag teruggekregen voor het wrak, waardoor ik weer een nieuwe auto kon kopen.’’ Sinds de brand slaapt ze slecht. De brand van afgelopen nacht bracht alle beelden weer naar boven. ,,Ik ben erg onrustig. Ik ben ook erg bang voor mijn auto. Ik hoop dat de dader snel wordt gepakt.’’

Bilthoven

In dezelfde nacht gingen op de Aardelaan in Bilthoven ook twee auto’s in vlammen op. Er resten nu alleen nog een verschroeide kentekenplaat, een door de hitte vervormde radiator en een hoop gesmolten plastic. Het echtpaar Bosman is tegenover de parkeerplaats bezig met de caravan. ,,Die stond vannacht nog aan de overkant’’, vertelt Bosman. ,,Ik hoorde twee knallen en ben meteen gaan kijken. Ik zag twee auto’s in brand staan. De caravan stond er vlak naast, dus ik heb als een razende de caravan weggereden.’’

Of het pure pech is of niet, weet Bosman niet. Ik heb gehoord dat andere buren vlak voor de knallen iets hebben gehoord. Een derde auto is door de brand beschadigd. De eigenaresse van een van de vernielde auto’s wil alleen maar kwijt dat ze de knallen heeft gehoord, maar niet meteen doorhad dat haar auto in brand stond. De politie onderzoekt ook deze brand.