Scoren met profkeeper/vluchteling op doel

Dankzij Prima Perspectief, een initiatief in Utrechtse Heuvelrug om vluchtelingen en statushouders te koppelen aan passend vrijwilligerswerk, helpen tijdens de Speelweek Driebergen ook azc-bewoners mee als vrijwilliger. Een daarvan is Lassane Nikiema (23), bewoner van het azc in het Utrechtse Overvecht. In zijn geboorteland Burkina Faso was hij keeper van het nationaal jeugdteam.

Beproeving

Tijdens de speelweek staat Nikiema op maandagochtend en -middag op doel en mogen kinderen proberen een doelpunt te maken. In de ochtend durfden ongeveer twintig kinderen de beproeving aan en in de middag nog eens een stuk of tien. ,,Soms laat ik ook wel eens een balletje door, anders is het natuurlijk niet leuk voor ze’’, verklapt Nikiema. ,,Maar ik heb ook gezien dat sommige kinderen echt goed spelen.’’

Nikiema droomt van een carrière als professioneel keeper. Hij heeft zich al bij verschillende clubs in Nederland gemeld, maar zijn onzekere verblijfsstatus maakt het volgens hem lastig om ergens binnen te komen. Nu speelt de keeper in de derde divisie bij het Utrechtse Magreb ’90. Nikiema: ,,Om professioneel keeper te worden moet je hard werken, discipline hebben, maar je hebt ook geluk nodig. Soms vind ik het lastig om te trainen door de problemen die ik heb.’’

Voetbaltraining

De speelweek is niet het eerste klusje dat Nikiema voor zijn rekening krijgt via Prima Perspectief. Zo hielp hij deze maand ook mee tijdens de speelweek in Zeist en gaf hij een tijd lang wekelijks voetbaltraining aan jongens in het asielzoekerscentrum in Overberg. Dat is volgens Nikiema nu even gestopt, maar zodra er weer genoeg jongens zijn die voetbaltraining willen, pakt hij het weer op. Nikiema is blij met de nieuwe invulling van zijn dagen. ,,Ik vind Prima Perspectief heel goed. Ik heb nu de trainingen en wedstrijden met Magreb, maar verder heb ik niks te doen. Het brengt me op plekken zoals deze’’, zegt Nikiema, terwijl hij om zich heen kijkt naar de kinderen die om hem heen aan het voetballen en spelen zijn.

Het is druk op de 49e editie van de Speelweek Driebergen. ,,Gemiddeld komen er 800 kinderen op een dag, maar deze ochtend waren er al 877 kinderen. Ook zijn er 480 weekkaarten verkocht, vorig jaar waren dat er 340’’, vertelt voorzitter Caroline van Veen van Stichting Jeugd Rekreatie Driebergen, die de week organiseert. De week wordt gedragen door 200 vrijwilligers, ze vindt het super dat daar dit jaar voor het eerst azc-bewoners bijzitten. ,,Ik vind Prima Perspectief een enorm goed initiatief. Op deze manier leren de vrijwilligers het hier kennen, het is goed voor de integratie.’’