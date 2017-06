Scouting schrikt van ontucht van voormalige welpenleider

UpdateDe Driebergse scoutingclub Dr. A. Hermansgroep is enorm geschrokken van het feit dat een voormalig groepsleider van de groep, uit Utrecht, vandaag voor de rechter stond voor ontucht met meisjes via internet. Volgens justitie blijkt echter nergens uit dat de man ook bij de club in Driebergen in de fout is gegaan.

De 31-jarige Utrechter stond vandaag voor de rechter omdat hij op het internet meisjes chanteerde en ze ontuchtige handelingen liet plegen, onder meer met dieren. Bij de scoutingclub was hij tussen 2012 en 2015 leider bij de welpen.

De man kwam via Facebook in gesprek met de meisjes tussen de 12 en 16 jaar en verleidde ze om zich voor de camera uit te kleden in ruil voor concertkaartjes van bekende meisjesidolen. Daarna chanteerde hij ze. Hij zei de foto’s en filmpjes openbaar te maken als ze niet verder gingen. Daarna dwong hij ze voor de camera met zichzelf te spelen of ontucht te plegen met dieren.

De leiding en de leden van de scoutingclub zijn enorm geschrokken van de verdenkingen aan het adres van de voormalige leider van groepen meisjes van 7 tot en met 11 jaar. De voorzitter bracht hen met een e-mail op de hoogte. Een moeder reageert: ,,Uit de brief blijkt dat mijn dochter in zijn groep zat. Ik heb niets gemerkt, maar ik heb wel een paar vragen.’’

Quote Als er geen aanwijzingen voor zijn, is het uit pri­va­cy­over­we­gin­gen niet toegestaan om zo’n club op de hoogte te stellen en er onderzoek te doen Ties Kortman, justitiewoordvoerder

Volgens justitie was er geen enkele aanleiding onderzoek te doen bij de scoutingclub. De zaak kwam pas aan het licht toen de man daar al weg was. Bovendien bleek uit zijn werkwijze en zijn psychische gesteldheid dat hij juist de anonimiteit van het internet opzocht. Hij koos de jonge meisjes niet omdat hij pedofiele neigingen zou hebben, maar omdat zij makkelijker te beïnvloeden en te manipuleren zijn dan volwassenen.

Nergens uit het onderzoek van zijn computer bleek dat de man ook bij de scoutingclub in de fout was gegaan. ,,Als er geen aanwijzingen voor zijn, is het uit privacyoverwegingen niet toegestaan om zo’n club op de hoogte te stellen van dit soort praktijken en er onderzoek te doen’’, zegt justitiewoordvoerder Ties Kortman.

In de brief aan de ouders vraagt de voorzitter van de scoutinggroep hen om het te melden als zij vermoeden dat hun kind slachtoffer van de man is geworden.

Justin Bieber

De zaak kwam aan het rollen toen een meisje uit Estland bij haar moeder opbiechtte dat ze voor de camera van haar computer haar bovenkleding voor de Drieberger had uitgedaan in ruil voor concertkaartjes voor Justin Bieber. Met die beelden chanteerde de man het meisje om nog verder te gaan.

De moeder van het meisje meldde zich bij de politie in Estland, die de zaak overdroeg aan de Nederlandse politie. Die ontdekte in Nederland twee vergelijkbare gevallen. Van één van die meisjes is de identiteit nooit achterhaald.

De aanklager vertelde dat de man zo’n zes slachtoffers maakte. Hij dwong meisjes niet alleen naaktbeelden te sturen, maar eiste ook dat ze ontuchtige handelingen met dieren pleegden. Ook daarvan zijn beelden gevonden. De verdachte heeft de feiten bij de politie bekend en deed in de rechtbank verslag van zijn werkwijze.

Spijt

Tegen de man werd vandaag 30 maanden cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Ook moet hij zich psychisch laten behandelen. De zaak heeft niet alleen grote impact op de slachtoffers, maar ook op de verdachte en zijn familie. ,,Dat ik er last van heb is nog het minst erg. Ik heb er destijds niet goed over nagedacht hoeveel impact dit op alle betrokkenen zou hebben. Dat spijt me enorm.’’

De verdachte zit in de cel en heeft zijn baan, zijn huis en zijn relatie op het spel gezet. Wanneer hij vrijkomt, moet nog blijken of daar iets van over is, zei hij zelf.