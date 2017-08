Secretaris blust in holst van de nacht brand bij voetbalclub De Merino's

Een kleine maand geleden werd er al veel schade aangericht op het terrein en vannacht was het opnieuw raak: bij voetbalclub De Merino’s in Veenendaal woedde een brandje. Vermoedelijk gaat het om brandstichting.

Secretaris Gert Blad, wakker geschrokken door het inbraakalarm bij de club, slaagde er zelf in erger te voorkomen en het brandje in de kiem te smoren. „Ik liep het hoofdgebouw binnen en zag in eerste instantie niks. Toen zag ik rook uit de businessclub komen.”

Bij de ingang van de businessclub, die achter het hoofdgebouw ligt, was waarschijnlijk brand gesticht. Blad kon het vuur zelf uitmaken. „Er kwam rook onder de plinten vandaan. Ik kon het vuur uitmaken, de brandweer heeft het afgemaakt. Het lijkt erop dat er iets tegen de gevel is aangelegd en in brand is gestoken.”

Om de brandhaard te vinden, heeft de brandweer een deel van het gebouw open moeten maken. Hoe groot de schade is, wordt nog bekeken.

Schade

Een kleine maand geleden was de club al het doelwit van vandalen. Er werden stenen uit de muur van het gebouw geslagen en een tent die daar stond voor het EK frisbee werd opengesneden. De schade werd toen geschat op 5.000 euro. In die nacht van de 17de juli werden op nog vijf plekken in Veenendaal vernielingen aangericht.