VideoHet waterschap houdt vast aan de eis dat de voormalige seksboten aan het Zandpad in Utrecht vrijdag weg moeten zijn. Dat ultimatum zal echter zeker niet gehaald worden, zeggen verschillende deskundigen.

Volledig scherm Lia Bekink (links) en Corrie Berrens op het Zandpad. © Angeliek de Jonge

Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek zegt nog geen plan B te hebben voor het geval de boten er vrijdag nog liggen. ,,We gaan er nog steeds vanuit dat de boten vrijdag weg zijn’’, zegt woordvoeder Simone Berkhout.

,,Dat gaat nooit lukken’’, zegt Peter Bokschoten van het gelijknamige sleepbedrijf dat eerder dit jaar twee boten naar Groningen transporteerde waar ze dienst zouden gaan doen als studentenkamer. Behalve enkele dagen van voorbereiding kost het minimaal een dag om een boot naar een andere plek te slepen en af te meren. ,,Je hebt per ark minimaal een sleepboot nodig, voor vrijdag krijg je nooit zoveel sleepboten bij elkaar.’’

Dichtgetimmerd

Van de 34 boten die in 2013 dicht moesten omdat er mensenhandel zou plaatsvinden, liggen er nog 24 op hun plek met dichtgetimmerde ramen. Van enige voorbereidende werkzaamheden om deze boten af te slepen, is nog geen sprake.

Nadat de boten door toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen in mei 2013 waren gesloten, zegde het waterschap daarna de huurcontracten met de eigenaren op. Zij kregen in eerste instantie de aanzegging om de boten per 3 maart 2014 weg te halen.

Ultimatum

Omdat er nog verschillende gerechtelijke procedures liepen tegen de sluiting, besloot het waterschap die termijn te verlengen. Eind vorig jaar waren alle juridische procedures gestaakt of afgerond en kwam de datum van 1 februari 2017 uit de bus als nieuw ultimatum, in ieder geval voor de eigenaren die de juridische strijd met de gemeente gestaakt hadden.

Sindsdien zijn slechts tien van de 34 boten weggehaald. Ze zijn verkocht aan particulieren, een huisjesmelker en een recreatiebedrijf die er nog een ligplek voor konden vinden. Wat er met de laatste 24 boten gebeurt, is niet duidelijk. De eigenaren ervan kunnen of willen niet reageren.

Volledig scherm Richard Beek heeft een voormalige boot van het Zandpad gekocht van Wegra. Hij sloopt de peeskamers eruit en bouwt het interieur om tot woonark. © Marnix Schmidt

Ligplaatsen

Volgens een botenmakelaar en Richard Beek, die een van de boten kocht en naar Lelystad liet slepen voor privégebruik, is het nog niet zo eenvoudig om de boten een nieuwe plek te geven. ,,Veel gemeentes hebben helemaal geen ligplaatsen meer, dus waar moet je naar toe met die gevaartes?’’

De gemeente Utrecht, die de boten liet sluiten, kan geen dwangmiddelen gebruiken om de eigenaren te dwingen hun boten weg te halen, want ze liggen op water van het waterschap. Die kan de boten eventueel zelf af laten slepen, maar ook dat wordt een heidens karwei. Veel van de grotere boten passen niet onder de bruggen in de Vecht door en zullen eerst van hun dak ontdaan moeten worden.

Wegslepen

Het wegslepen van alle boten gaat zo’n 50.000 euro kosten, die het waterschap dan eventueel weer op de eigenaar kan verhalen. Een plek om de boten te stallen is er dan echter nog niet.

Buurvrouw Annette Schimmel is inmiddels wel klaar met de boten. ,,Er is er pas geleden eentje losgeslagen. Ook is er een boot die dreigde te zinken.’’ Schimmel en haar man lieten onlangs een nieuwe woonboot bouwen met een doorkijk naar de rode brug. ,,Maar zolang die boten er nog liggen, hebben we niks aan die doorkijk. Ze mogen van mij nu wel weg.’’

Begraafplaats

Corry Berrens (71), die helemaal aan de andere kant van de rij boten naast de Joodse begraafplaats woont, vindt het nog steeds erg dat de prostituees weg zijn. ,,Ze pasten op me en er werd nooit ingebroken. Sinds de boten weg zijn, is er al drie keer bij me ingebroken. Ik durf ’s avonds niet meer alleen de straat op en doe de deur voor niemand meer open.’’

Pal achter haar huis is de grond bouwrijp gemaakt voor de aanleg van het nieuwe Zandpad, een rij van 162 prostitutiecabines. De bouw daarvan zou eerder dit jaar al begonnen moeten zijn, maar beoogd investeerder Beja uit Hoogeveen kwam niet door de bibob-procedure, waarmee de integriteit van het bedrijf wordt onderzocht. Het risico dat dit bedrijf crimineel geld zou gebruiken voor de aanleg, werd te groot geacht. De tweede kandidaat, Non Nobis, haakte eerder dit jaar zelf af omdat het de voorwaarden van de deal niet zag zitten.

De gemeente wil nu de investering in het nieuwe Zandpad verdelen over meerdere investeerders die in november bekend moeten zijn. Ook deze partijen moeten een bibob-test doorstaan. Als ze daardoor heen komen, kan de bouw van het nieuwe Zandpad op zijn vroegst eind 2018 beginnen.