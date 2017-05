Seksboten van het Zandpad varen een nieuwe koers

Van studentenwoningen in Groningen tot een aqualodge aan zee: seksboten van het Zandpad in Utrecht ondergaan een metamorfose en krijgen elders in het land een nieuw leven.

Tijdens de verbouwing verraden de boten soms hun herkomst. Richard Beek, die een van de boten overgenomen heeft, vond tijdens het klussen aan zijn nieuwe woonstekje nog een vibrator in een nachtkastje en condooms in een spouwmuur. ,,Ik ben ook nog voor het raam gaan staan, maar veel belangstelling van vrouwen was er niet.''

De boot van Beek aan het Havendiep in Lelystad is niet te missen. Een groot rode lamp en gele bordjes met het opschrift 'overval-alarm' op de gevel verwijzen nog naar de strenge veiligheidsmaatregelen die van kracht waren toen prostituees er aan het Zandpad nog hun diensten aanboden. De drie deuren, die toegang gaven tot drie peeskamertjes, zitten er nog in. ,,Eentje haal ik er nog weg, de andere wordt een nooduitgang'', zegt Beek.

Over een maand is het precies vier jaar geleden dat de laatste prostituees de boten aan het Zandpad verlieten. Om mensenhandel tegen te gaan, moest er een frisse start gemaakt worden zonder de exploitanten die de uitbuiting van vrouwen zouden tolereren. Een jaar later werd duidelijk dat de boten nooit meer in gebruik zouden worden genomen: er komt een nieuw Zandpad met sekscabines op het droge.

De eigenaren, zoals voormalig exploitant Wegra, lijken geen haast te maken met het weghalen van de boten, al zijn de huurovereenkomsten van de laatste boten op 1 januari allemaal opgezegd.

Mondjesmaat worden de voormalige seksboten, volgens sommige nieuwe eigenaren met de nodige tegenzin, van de hand gedaan en zijn er de afgelopen maanden een stuk of zes afgesleept.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht zegt nu dat de laatste boten op 1 september weg moeten zijn.

Bootjesmelker

Quote Die studenten kennen de geschiedenis van de boten niet Bootjesmelker De meeste boten liggen nog op hun plek, maar het aantal gaten in de Utrechtse rij wordt langzaam groter. Een 'bootjesmelker' heeft er twee op de kop getikt, die nu aan het Reitdiep in Groningen aan studenten verhuurd worden. De eigenaar wil er weinig woorden aan vuil maken. ,,Dat brengt me toch niks? Die studenten kennen de geschiedenis van de boten niet en dat houd ik graag zo.''

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Twee boten van het Zandpad op weg naar Groningen waar ze omgebouwd worden tot kamers voor studenten. © geen

Ook een zeilschool in het Zeeuwse Bruinisse heeft twee boten overgenomen en bouwt ze om tot zogenoemde 'aqualodges', kleine vakantiebungalows op het water.

De eigenaresse wil ook liever niet aan de grote klok hangen dat zo'n aqualodge vroeger een rijtje Utrechtse peeskamers was. ,,Ik weet niet of ze dan nog wel zo goed verhuurd worden.''

Een vijfde boot is onlangs afgeleverd in Zwolle bij een particulier die het vaartuig om gaat bouwen tot appartementen. De zesde waarvan de nieuwe bestemming bekend is, ligt dus in Lelystad. Zijn buurman Peter Vos, die voor zijn werk regelmatig in Utrecht is, wees Richard Beek op de Zandpad-boten die te koop staan. ,,Tot voor kort mochten er hier alleen maar woonschepen liggen, maar die regel is aangepast. Zo'n woonschip vraagt erg veel onderhoud en zo'n ark in een betonnen bak als dit, is veel makkelijker bij te houden.''

Ramen

Sinds maart ligt de ark er op zijn plek en dat de boot voorheen door prostituees en hun klanten gebruikt werd, kan hem niks schelen. ,,Deze boot zag er schoner uit dan menig toiletblok in een voetbalkleedkamer.'' Aan de waterkant zette hij wel nog twee ramen in de blinde wand. ,,Die prostituee-klanten hadden misschien geen uitzicht op het water nodig, wij wel.''

Nu is hij druk bezig de drie ruimtes, met ieder hun eigen bed en badkamertje, om te bouwen tot een slaapkamer voor zichzelf en zijn vrouw, een logeerkamer en een woonkamer met keuken. ,,Die keuken wordt over twee maanden gebracht, dus dan moet het allemaal wel een heel end klaar zijn.''

Wat de eigenaren, zoals de voormalige exploitant Wegra, met de resterende boten gaan doen en wanneer ze weggaan, blijft onduidelijk. DdeG Groep, de opvolger van Wegra, wil er niets over zeggen.

Een andere eigenaar die een aantal boten op Marktplaats zette, zwijgt ook. ,,Misschien gaan ze naar Spanje of Frankrijk, wie zal het zeggen?''