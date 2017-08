Seksspeeltjesverkoper uit Utrecht besluit fietsenmaker te worden

Het lijkt de switch van het jaar: de 45-jarige Marco Maring stopt na twaalf jaar met zijn sekswinkel en begint een fietsenwinkel. De laatste speeltjes gaan nu voor spotprijzen over de toonbank. ,,Nu staat het hier in de winkel opeens rijendik.”

De afgelopen twaalf jaar werkte de geboren Utrechter in zijn eentje in sekswinkel Liefde & Lust aan de Oudegracht. Maar de laatste jaren was het moeilijk om het hoofd boven water te houden, vertelt Maring. ,,Internet heeft me echt gesloopt. Daar is simpelweg niet tegenop te concurreren. Alles wat ik hier verkoop is op internet in allerlei webshops veel goedkoper te krijgen. En ze sturen het nog discreet naar je thuis op ook.”

Crisis

Terwijl een vrouw uitvoerig naar de nog overgebleven dildo’s en vibrators kijkt vervolgt Maring zijn verhaal. ,,Ik had al eerder willen stoppen, maar dat ging niet. Vanwege allerlei gezondheidsproblemen was dat niet mogelijk. En er moest toch brood op de plank komen, dus ben ik blijven werken. Heb zelfs de crisis weten te overleven, maar echt vlotten wilde het niet meer. Dus werd het tijd voor iets anders.”

Omdat de Utrechter vóór zijn periode als seksspeeltjesverkoper werkzaam was als automonteur (‘Ik ben niet universitair geschoold maar ik heb een stapel diploma’s) besloot hij de fietsenbranche in te stappen. De afgelopen dagen verbouwde hij zijn winkel, bouwde een toonbank en maakte eigenhandig een heuse werkplaats. ,,Ik was destijds helemaal klaar met het feit dat je altijd vette klauwen had van al dat gedraai aan moeren en bouten. Maar omdat ik met de sekswinkel niet meer rond zou komen moest ik toch iets anders gaan doen.”

Nieuwe fietsen

Nieuwe fietsen verkopen, daar gaat Maring in elk geval niet aan beginnen. ,,Want daar zit ook geen enkele marge op. Ook die markt is volledig kapot gemaakt door het internet. Ik ga vooral fietsen maken en hier en daar wat tweedehands fietsen verkopen. Studenten en stadsmensen hebben daar wel behoefte aan. Wat moet je in de stad met een gloednieuwe fiets? Daar heb je toch helemaal niks aan.”