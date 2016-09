September en toch tropenrooster op het UniC

Zwemmen weer toegestaan in Rietplas in Houten

17:30 Het water in de Rietplas in Houten is weer schoon genoeg om in te zwemmen. Vrijdag werd afgeraden het water in te gaan vanwege de zogenoemde 'poepbacterie', maar uit metingen die zaterdag werden verricht bleek de plas weer veilig genoeg om in te duiken.