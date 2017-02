Serge (8) komt met veiliger verkeersplan voor school in Driebergen

Hij pleit voor een zebrapad met borden bij de Traay, ter hoogte van de Burgermeesterlaan. Vanwege het drukke verkeer en het ontbreken van een veilige oversteekplek, vindt hij de situatie daar te gevaarlijk. Omdat hij weet dat hij niet de enige is die gebruik maakt van deze route naar de school, besloot hij hier werk van te maken.



Zijn vader Emiel vertelt: ,,Het is zijn eigen initiatief, hij heeft het zelf bedacht. Oversteken op die weg vlakbij zijn school is lastig en onveilig. Over een lengte van 500 meter is er geen goede mogelijkheid om over te steken. Het is een drukke straat met scholen in de buurt, winkels en bewoners die met de auto, fiets of te voet oversteken. Van alle kanten komen mensen, kinderen, bakfietsen. Ik loop altijd gigantisch te klooien. Als mijn beide zonen vriendjes mee hebben, moet ik met vier kinderen oversteken. Dan is het altijd van: 'jongens, nú kan het'. Het is klein leed. Maar het kan groot leed worden. De helft van de schoolgaande kinderen heeft er mee te maken."