Sexy mannen in Stadstheater DE KOM in Nieuwegein

Het is een van de opvallende nieuwe onderdelen in het theaterprogramma voor het nieuwe seizoen dat DE KOM heeft gepresenteerd. In het nieuwe seizoen doet DE KOM drie keer een vrouwenavond, waarmee het theater nieuwe doelgroepen in de hele regio hoopt te bereiken.



Of het stadstheater de sexy mannen nodig heeft? ,,Het is van deze tijd. We willen andere en nieuwe doelgroepen bereiken en ook meer mensen in de regio aanspreken met een aanbod dat hen naar het theater laat komen’’, zegt programmeur Els Beving. ,,We hebben al eens een Ladies Night gedaan en dat was een succes. Nu trekken we dat door met drie avonden in het nieuwe theaterseizoen. We denken dat het aanslaat.’’



Als eerste van de 'Hot & Spicy' avonden komen op 2 november de sexy dansers van Australia's Thunder From Down Under naar het Nieuwegeinse theater. Ook later in het seizoen zijn er specials voor dames. In februari 2018 komt de comedy 'Opvliegers 3: New York, New York' en in mei 2018 de musical Full Monty.