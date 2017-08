Showtime bij Maureen

POLLEPEL JUNIORVoor de rubriek de Gouden Pollepel Junior bezoekt een kinderjury deze zomer wekelijks een restaurant in de regio. Wakeboarden, flyboarden, bodyboarden; waterpret in optima forma. Het kan in Nieuwegein, maar wij slaan even over. Doe ons maar gewoon vier dinerbo(a)rden, met uitzicht op het gestunt en gestuntel op de plas.

Down Under is letterlijk where the action is. Upstairs vinden we de hapjes en drankjes, in een sfeervol restaurant met dito terras. Over de tafelkeuze hoeft ons driekoppig smaakpanel niet lang na te denken, ondanks het zuiderbriesje. Ze klampen zich vast aan de reling en hebben het eerste half uur louter oog voor de debutanten en demonstranten op het water. Hoezo eten?

Quote Kleine lettertjes bieden gelukkig uitkomst, want 'kleine culinaire vrienden mogen alle gerechten van de kaart bestellen in een kinderportie' Het restaurant ademt de sfeer van een hippe, Bloemendaalse strandtent, maar het moet een knappe Noordzeegolf zijn, die hier weet aan te spoelen. Nee, Down Under ligt aan een golfvrij plasje, in de kom van de A12 en A27. Watersport is voor de meeste gasten het alibi, de rest heeft het nakijken in een smakelijke ambiance. Maar je hebt er ook die moeten werken. Heel hard werken, zoals onze jonge Pollepel-jury. En ondergetekende, die spuit elf vanavond acht keer aan tafel moet trekken...



Zoals gezegd, het waterspektakel fascineert, de monden vallen open. Het is aan gastvrouw Maureen om haar jonge gasten na een half uur weer bij de les te krijgen en mondjes te vullen. Dat doet ze goed. Cassis, Pepsi en Ice Tea worden geschonken, breekbrood en kruidenmayonaise gaan over tafel.

Weinig variatie

De kinderkaart van Down Under biedt op het eerste oog weinig variatie. Dat wil zeggen: tomatensoep, een mini-burger, kindersaté en friet met een snack. Tja. Kleine lettertjes bieden gelukkig uitkomst, want 'kleine culinaire vrienden (lees: tot 12 jaar) mogen alle gerechten van de kaart bestellen in een kinderportie'. Zo zien we het graag! Verrassend genoeg is het personeel van die optie niet op de hoogte. Het wordt even gecheckt in de keuken.

Volledig scherm © AD De mini-gerechten zijn besteld, nu eerst het voorafje: een proeverij van het huis. Met wisselend succes, zo moet gezegd. De soep van paprika bevalt het meest en de carpaccio krijgt ook nog een voldoende, maar Yaimy-Lynn, Thijmen en Edmond laten de gerookte zalm en crème brûlée van geitenkaas aan hun papilletjes voorbijgaan. Het trio is in een kritische bui, want ook de volgende gang wordt nauwkeurig geanalyseerd en geproefd. Zo weet Edmond zijn keurig opgetuigde beefburger voor consumptie eerst af te tuigen en volgens de dame in ons gezelschap zijn de uitjes, spekjes en champignonsaus op haar schnitzel niet bepaald voor kinderen. Ze degradeert de opsmuk tot eraf-smuk. Voor Thijmen is de verhouding saté/atjar erg uit balans, waarvan akte.



Daar waar de bediening van Down Under zich vooral anoniem manifesteert, maakt de eerder genoemde Maureen het verschil. Zij toont zich vanavond de oprechte gastvrouw, die lachend de vieze tafel ruimt en ook nog even twaalf extra servetten haalt voor de toeten en vingers van onze 'gastjes'. Overdreven? Nee, niet na de Luikse Wafels met kersen en de Dame Blanche - in een maxi versie.

De meningen

Yaimy-Lynn (11):

Eet graag: risotto

Eet liever niet: spruiten

Kookt wel eens: pasta

,,Dit was het beste uitzicht tot nu toe, alleen duurde alles wel heel lang. Van de voorgerechten vond ik de suikerspinsmaak het lekkerst." Het brûlée-laagje op de geitenkaas? ,,Ja. De soep was ook heel lekker, maar de schnitzel had opgekwakte uien. Bah. En de friet was wel goed, maar die had een rare vorm. Geen McDonalds."

Thijmen (11):

Eet graag: pizza

Eet liever niet: zuurkool

Kookt wel eens: van alles

,,De kinderkaart was niet echt spannend en volgens mij komen er ook niet veel kinderen. Bij de kindersaté kreeg ik maar één stokje en heel veel salade (atjar). Dat is niet echt iets wat kinderen lekker vinden. De wafel is volgens mij in de magnetron geweest, want dan wordt 'ie zachter."

Edmond (11):

Eet graag: lasagne

Eet liever niet: spinazie

Kookt wel eens: taco's of soep

,,Ik zag al meteen dat het wel eens lang kon gaan duren en dat werd werkelijkheid. Het was best druk. De burger was superlekker, maar ik heb hem wel uitgekleed. Hij vulde goed. Verder vond ik het allemaal keurig gepresenteerd met mayonaise in bakjes en de wafel was vers."

Beoordeling

Kinderkaart: 7

Gerechten: 7 (telt dubbel)

Bediening: 8

Entertainment: 10

Sfeer: 7

Eindscore: 7,7