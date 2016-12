Sigaret hoort er niet meer bij langs de lijn

,,Noem het gerust een goed voornemen voor het nieuwe jaar'', zegt voetbalvoorzitter Frank van Heusden van Kampong. ,,Maar het is meer dan alleen een voornemen. We gaan het doen. Na de winterstop zijn we een rookvrije club. In samenwerking met de Hartstichting gaan we volgende week borden ophangen op het complex, waarop we duidelijk maken dat we rookvrij zijn. We vinden de combinatie roken en sporten niet passen. Toeschouwers die roken langs de lijn terwijl op het veld kinderen of volwassenen aan het sporten zijn; dat moet je niet willen.''



Bij Kampong hebben ze er geen ledenberaad voor gehouden. ,,We gaan dit als bestuur gewoon doen'', zegt Frank van Heusden. ,,En we verwachten eerlijk gezegd weinig weerstand. Misschien dat sommige leden het besluit betuttelend vinden. Dan zullen we uitleggen waarom we het doen.''



Motie

Kampong is de eerste grote sportvereniging die roken op haar complex aan banden legt, maar komend jaar zullen meer clubs volgen. Ook op schoolpleinen wordt roken een taboe. Het vloeit voort uit de motie die in november unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad van Utrecht. De motie, ingediend door de fracties van de VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, roept het college van B en W op zich integraal in te spannen om zoveel mogelijk sportvelden en schoolpleinen rookvrij te krijgen. ,,Een rookvrije generatie begint met het rookvrij maken van plaatsen waar veel jongeren een groot deel van hun tijd verblijven'', merken de opstellers van de motie op.



De komende weken gaat de gemeente met besturen van sportclubs en scholen bespreken hoe en waar die maatregelen worden getroffen. ,,Over de handhaving, sancties en locaties kunnen we nog weinig kwijt, maar dat gaan we de komende maanden wel serieus uitwerken'', zegt gemeentewoordvoerder Ingrid van der Aa. ,,Na de voorjaarsnota, eind mei, willen we concrete voorstellen naar buiten brengen.''



Huurovereenkomst

Daar waar roken in sporthallen en sportkantines al langer een taboe is, daar is vebieden van roken langs de lijn nog tamelijk nieuw in onze regio. In Abcoude hadden de plaatselijke hockeyvereniging en de voetbalclub de primeur in onze provincie. Afgelopen voorjaar werden daar op en rond de sportvelden bordjes van de Hartstichting geplaatst, die de bezoekers erop wijzen dat er op het complex niet meer mag worden gerookt. De clubs in Abcoude hebben de regels vastgelegd in de huurovereenkomst met de gemeente.