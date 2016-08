Silvester L. 6 jaar de cel in voor dood Sandra Geraldino

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden acht jaar cel voor de man, die zelf onschuldig zegt te zijn. De aanklager vond moord of doodslag niet te bewijzen. De rechtbank gaat daar in mee. Geweld tegen haar is wel te bewijzen: Silvester L. heeft de vrouw zo zwaar mishandeld dat hij het risico nam dat ze zou sterven.



Voglens de rechter is Geraldino inderdaad overleden op de avond dat ze bij L. thuis verdween. Ze overleed aan een leverperforatie die ontstond door geweld. De scenario's die advocaat Boone twee weken geleden opperde noemt de rechtbank niet aannemelijk.



Het verhoor van de kinderen van L. en Geraldino is voor de rechter acceptabel. L. gaf in eerste instantie toestemming, maar tijdens de inhoudelijke zitting waren zijn advocaten daar boos over. ,,Hij heeft er veel spijt van.''