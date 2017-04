Sinds zondag vermiste diabetespatiënt aangetroffen in Den Haag

PitPop nieuw muziekpodium in Nieuwegein

Het is een Nieuwegeins centrum voor jongeren van nu, maar ook steeds meer voor jongeren van tóen. En dat is wat The Pit op 13 juni wil laten zien, tijdens de eerste editie van PitPop Nieuwegein. Initiatiefneemster Inge Visser: ,,PitPop moet een muzikale avond zijn waarop herinneringen worden gemaakt en opgehaald."