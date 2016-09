Sitara (16) uit Maarsbergen al drie weken vermist

Drie weken is lang. Dat de politie pas nu een vermissingsbericht uitgeeft heeft volgens Van der Horst ermee te maken dat zijn dochter in een jeugdinstelling woonde en omdat ze vaker wegliep.

,,Voor de politie in Maarsbergen had het daarom geen prioriteit."



Drugs

De ongeruste vader vindt dat heel opmerkelijk. ,,Wij maken ons heel erg zorgen. Ook omdat ze niet in goede kringen verkeerde en omdat ze de afgelopen tijd in aanraking is gekomen met drugs. We weten gewoon niet waar ze is en hoe het met haar is. Gelukkig wordt het nu wel serieus opgepakt."



Sitara wordt sinds donderdag 18 augustus vermist. Ze heeft lang zwart haar en droeg op het moment van haar vermissing zwarte Adidas-schoenen, een trainingspak van het merk PSG en een zwarte, vermoedelijk leren, jas.