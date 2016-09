Skateboardkampioene met kans op olympische roem

Helemaal ongevaarlijk is de sport niet. ,,Ik heb maar eenmaal mijn pols gebroken, een paar jaar geleden. Even afkloppen. Er gebeurt best wel vaak wat. Dit weekeinde waren er in Tilburg wel drie deelnemers met gebroken polsen. Tja, ik weet dat het kan gebeuren.''



Olympische Spelen

Een barbiemeisje was ze niet. Eerder hutten bouwen en in bomen klimmen. ,,Maar daar heb ik door het skateboarden geen tijd meer voor. Op maandagavond ga ik naar Den Bosch voor een training in een grote, speciale halfpipe. Ook de rest van de week train ik dagelijks. Gewoon hard skaten. Ik leer het mezelf. Misschien kan ik één dagje zonder skateboarden, als het superwarm is.''



Het goede nieuws is dat skateboarden olympisch wordt in 2020. ,,Ik ben dan 16 en mag dus in principe meedoen in Tokyo. Dat zou wel vet zijn.'' Ze gaat al regelmatig naar het buitenland voor wedstrijden tegen volwassenen. Praag, Malmö, Berlijn en Parijs. ,,In Malmö was ik derde. Ik wil niet te hoog van de toren blazen, maar Tokyo, het zou best kunnen.''