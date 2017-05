Dat vertelt een van de studenten die vlakbij de Edisonstraat woont, waar de schietpartij op de hoek met de F. Koolhovenstraat plaatsvond. De studenten fietsten net na twaalven na een avondje in het centrum terug via de Van Tuyllkade naar hun huis aan de F. Koolhovenstraat. Op dat moment stapte er een man uit zijn auto, die hij daar net geparkeerd had. Een andere man met een bivakmuts opende het vuur op hem, zo vertelt een van de ooggetuigen.



Het beoogde slachtoffer rende achter het groepje fietsende studentes aan de Koolhovenstraat in en schreeuwde het uit: ‘Help, help, ik word beschoten’. Verschillende bewoners zeiden vanmorgen die roep om hulp gehoord te hebben. De studenten die het zagen gebeuren, vingen de man in hun woning op. Daar kwam hij een beetje tot rust, maar van pure schrik kwam zijn maaginhoud dus wel naar boven.