Slachtoffer schietpartij: Schutter mag van mij vrijgelaten worden

Het slachtoffer pleitte vanmorgen in de Utrechtse rechtbank voor vrijlating van de schutter omdat het zijn broer is. ,,Hij heeft een fout gemaakt, je schiet niet op je broer. Maar het is een goede jongen en we willen niet in deze zaak blijven hangen. Mijn moeder is ook hier. Hier zitten alleen maar verliezers.''

Saleh el H. (26) gaf tegen de rechters opnieuw toe dat hij vorig jaar aan de Atlasdreef 'in de richting' van zijn broer had geschoten, omdat hij zich bedreigd voelde. Hij beweerde dat hij zich al lang geleden had teruggetrokken uit de drugshandel waar zijn broers zich wel nog mee bezIg hielden. Die zondagavond was Saleh naar eigen zeggen net bij zijn broer Youness in Overvecht geweest om de 5.000 euro terug te geven die hij voor hem in bewaring had gehouden. Toen hij daarna terug wilde fietsen naar zijn huis in Bilthoven, zag hij bij de Atlasdreef zijn andere broer Hamid.

Diens houding kwam op Saleh zo dreigend over, dat hij op hem begon te schieten. Hij schoot wel bewust naast Hamid omdat hij hem alleen wilde afschrikken. ,,Ik ben dat geld af gaan geven en wilde niks meer met hun handel te maken hebben'', zei Saleh vanmorgen tegen de rechters. ,,Blijkbaar is het gebruikelijk in het Marokkaanse milieu om te doen wat je oudere broer je zegt, maar ik ging daar niet meer in mee.'' Zijn broers beweerden juist tegenover de politie dat Saleh hun 'eerlijke' drugshandel dwarsboomde. ,,Hij doet er aan mee, maar betaalt niet. Dat zet kwaad bloed.''

Kapot maken

In Overvecht vonden de afgelopen jaren al meerdere schietpartijen plaats die in verband worden gebracht met de verstoorde handel tussen twee gezinnen uit dezelfde familie. Het gedrag van Saleh zou al geleid hebben tot dreigingen met en pogingen tot liquidaties. Een van de dealers die er in geluisd zou zijn, heeft gezegd: ,,Ik ga die k-junkies meervoudig kapot maken.''

Zijn broers zouden Saleh gewaarschuwd hebben te stoppen met het verstieren van de handel. Daarom wachtte Saleh me op bij het bruggetje over de Atlasdreef, verklaarde Hamid. Toen Hamid op Saleh afliep, begon Saleh opeens te schieten. ,,De kogels vlogen om mijn oren! Ik voelde de luchtdruk van een kogel naast mijn hoofd.''

Zwaar

Advocaat Anis Boumanjal stelde dat de negen maanden die Saleh inmiddels achter de rug heeft, de gemoederen onder de broers inderdaad tot bedaren heeft gebracht. Zijn broers willen niet dat Saleh nog langer vast blijft zitten. ,,Hij heeft nog nooit gezeten en ik weet hoe zwaar het is'', zei Hamid tegen de rechters. Ook stelt de advocaat dat Saleh expres mis schoot. ,,De eis van vier jaar is zwaar overtrokken.''

De officier van justitie gaat niet mee in het verhaal van de verdachte dat hij zich bedreigd voelde en in paniek handelde. Uit getuigenverklaringen en een reconstructie ter plekke, bleek dat volgens haar niet. ,,Ze hebben allemaal ruzie met elkaar.''