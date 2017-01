Slachtoffer van koopziekte

Thuiswerker

Die luxe heb ik, als thuiswerker, niet. Ook bij mij staan de mannen met de witte busjes regelmatig met vragende ogen aan de deur. Want ook mijn buren moeten overdag zo nodig buiten de deur werken, terwijl ze kennelijk wel tijd vinden om online allerlei consumptiegoederen te bestellen.



Maar omdat die buren de hele dag buitenshuis verkeren, net als mijn spilzuchtige echtgenote, ben ik voor een praatje aangewezen op die pakjesbezorgers. Dat zijn altijd vriendelijke, hardwerkende kerels (bezorgen is kennelijk geen uitgesproken vrouwenberoep) zonder wier fysieke arbeid de moderne, digitale gemakseconomie plat op zijn reet zou vallen. Bovendien komt het een enkele keer voor dat ik zelf niet thuis ben om een pakketje in ontvangst te nemen.



Vaker dan twee à drie keer per week kan dat niet zijn. Desondanks ben je lelijk in de aap gelogeerd als je narrige buurman de schoolboeken van de kinderen retour stuurt omdat ie ze niet wil aannemen. Kijk, en daar hoor je ze nou nooit eens over, in Aleppo of Fallujah.