Slachtoffers Utrechtse serieverkachter doen vandaag hun verhaal



Twee slachtoffers van de Utrechtse serieverkrachter zijn deze week voor het eerst naar buiten getreden met hun verhaal. In het NRC vertellen zij wat hen is overkomen en hoe ze daar de afgelopen twintig jaar mee hebben leren leven. Vooral de aanhouding van Gerard T. in 2014 sloeg in als een bom. ,,Ik was weer twintig jaar terug in de tijd. Ja, dit was waar ik jaren op had gehoopt, maar toch was ik niet helemaal blij.’’