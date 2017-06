Slager neemt vegetariërskasteel over

Geschiedenis kasteel Beverweerd

De geschiedenis van kasteel Beverweerd in Werkhoven, gemeente Bunnik, gaat terug tot de 13de eeuw. In de 20ste eeuw kwam het leeg te staan nadat er een tijd een kostschool in had gezeten. In 2004 nam schilder en meestervervalser Geert Jan Jansen zijn intrek in het kasteel. Hij woont, werkt en exposeert er nog steeds. In 2005 kochten twee dochterondernemingen van Stichting Philadelphia – Stichting Vegetarisch Centrum en Landgoed Kasteel Beverweerd B.V. – het landgoed voor 6,4 miljoen euro. Op het landgoed zouden een kleine 70 woningen komen voor vegetarische ouderen, de plannen met het kasteel waren nog onduidelijk. De exploitatie bleek niet haalbaar ondanks kredieten en subsidies. In 2009 kwam er een einde aan de bouw en restauratie. In 2011 meldde zich een koper, Vital Estates Nederland BV van Andries Joling. De crisis maakte dat de koper de overeenkomst niet kon nakomen. Philadelphia inde 800.000 euro vergoeding. In december 2013 meldde zich opnieuw een koper, Dana Motek een investeringsbedrijf uit Hilversum. Dat zou 4,5 miljoen euro betalen. Die belofte, gegeven zonder garanties. kwam het bedrijf niet na, maar in de zomer van 2014 werd een nieuwe overeenkomst getekend. Dana Motek zou het kasteel op 23 december afnemen. In de aanloop naar die datum waren er diverse incidenten op het landgoed, met als finale een bommelding, volgens een anonieme e-mail afkomstig van de groep Handen af van Beverweerd. De financier achter Dana Motek trok zich terug en Dana Motek bleef in gebreke. Op 30 januari claimde Philadelphia de schade, maar Dana Motek ging failliet.